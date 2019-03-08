У Києві оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У найближчу годину у Києві з утриманням вночі 9 березня гроза, при грозі пориви вітру 15-17 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчу годину у Києві з утриманням вночі 9 березня гроза, при грозі пориви вітру 15-17 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях, вночі і на півночі Лівобережжя, вдень у південних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на крайньому півдні країни до 17°; на високогір'ї Карпат протягом доби близько 0°.
Як повідомляв УНН, лавинна небезпека протримається на високогір'ї Закарпатя до кінця тижня.