У Києві оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У найближчу годину у Києві з утриманням вночі 9 березня гроза, при грозі пориви вітру 15-17 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчу годину у Києві з утриманням вночі 9 березня гроза, при грозі пориви вітру 15-17 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомлені. 

Як повідомляв УНН, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях, вночі і на півночі Лівобережжя, вдень у південних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на крайньому півдні країни до 17°; на високогір'ї Карпат протягом доби близько 0°. 

Як повідомляв УНН, лавинна небезпека протримається на високогір'ї Закарпатя до кінця тижня.

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