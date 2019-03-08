В Киеве объявили штормовое предупреждение

"В ближайшие часы в Киеве с содержанием ночью 9 марта гроза, при грозе порывы ветра 15-17 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях, ночью и на севере Левобережья, днем в южных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 9-14 °, на крайнем юге страны до 17 °; на высокогорье Карпат на протяжении суток около 0 °.



Как сообщал УНН, лавинная опасность продержится на высокогорье Закарпатья до конца недели.

