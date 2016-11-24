У Києві невідомий вкрав у іноземки 20 тис. євро

Так, до поліції о десятій годині ранку від громадянки іншої держави надійшло повідомлення про крадіжку її грошей у кафе на вулиці Івана Мазепи. Подія відбулась, коли 27-річна дівчина відпочивала у кафе.



На місці події правоохоронці з’ясували, що поки дівчина снідала з чоловіком, з карману її верхнього одягу, який висів без нагляду, невідомий чоловік вкрав близько двадцяти тисяч євро.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.