В Киеве неизвестный украл у иностранки 20 тыс. евро

Так, в полицию в десять часов утра от гражданки другого государства поступило сообщение о краже ее денег в кафе на улице Ивана Мазепы. Событие состоялось, когда 27-летняя девушка отдыхала в кафе.



На месте происшествия правоохранители выяснили, что пока девушка завтракала с мужем, из кармана ее верхней одежды, которая висела без присмотра, неизвестный мужчина украл около двадцати тысяч евро.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.