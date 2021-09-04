У Києві ліквідували пожежу в бізнес-центрі: вдалось врятувати дитину

Цитата

“О 19:22 пожежу в приміщенні сауни фітнес-центру та частково покрівлі бізнес-центру локалізовано на площі 100 м кв. О 19:30 — ліквідовано. Жертв та постраждалих немає”, — розповіли у Держслужбі.

Деталі

Зазначається, що в ході проведення розвідки між 7 та 8 поверхами з ліфтової кабіни врятували дівчину 2005 р.н.

До гасіння залучалось 40 осіб та 9 од. техніки ДСНС.

Що передувало

Раніше до надзвичайників надійшла інформація, що о 18:18 у Дарницькому районі по вул. Лариси Руденко, 6 А у приміщенні на восьмому поверсі бізнес-центру “Колізей” виникла пожежа в приміщенні фітнес-центру з розповсюдженням на покрівлю площею 100 м кв.