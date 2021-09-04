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В Киеве ликвидировали пожар в бизнес-центре: удалось спасти ребенка

В Киеве ликвидировали пожар в бизнес-центре: удалось спасти ребенка

Киев  •  УНН

 • 20408 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Столичные чрезвычайники ликвидировали пожар в биз-центре "Колизей", что находит в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Цитата

“В 19:22 пожар в помещении сауны фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра был локализован на площади 100 кв. В 19:30 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет”, — рассказали у Госслужбе.

Детали

Отмечается, что в ходе проведения разведки между 7 и 8 этажами с лифтовой кабины спасли девушку 2005 г.р.

К тушению привлекалось 40 человек и 9 ед. техники ГСЧС.

Что предшествовало

Ранее к чрезвычайникам поступила информация, что в 18:18 в Дарницком районе по ул. Ларисы Руденко, 6 А в помещении на восьмом этаже бизнес-центра “Колизей” возник пожар в помещении фитнес-центра с распространением на кровлю площадью 100 кв.

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