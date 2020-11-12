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У Києві ліквідували низку call-центрів, у яких ошукували іноземців

У Києві ліквідували низку call-центрів, у яких ошукували іноземців

Київ • УНН

 • 23711 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У столиці заблоковано діяльність низки call-центрів, через які учасники злочинної групи ошукували іноземних громадян. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає УНН.

“За даними слідства, організатори шахрайської схеми (громадяни іноземних держав) використовували у своїй діяльності завчасно створені вебсайти та інтернет майданчики з торгівлі валютою, віртуальними активами (криптовалютою), цінними паперами, золотом та нафтою. Під виглядом інвестиційних посередників вони залучали кошти громадян Північної та Центральної Європи, обіцяючи їм одержання надприбутків у короткостроковій перспективі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надалі, отримавши від потенційних інвесторів згоду на обробку персональних даних, у тому числі даних про їхні банківські картки, зловмисники знімали з рахунків потерпілих кошти та переводили їх на власні електронні гаманці. Подальша легалізація злочинних доходів здійснювалась шляхом придбання предметів розкоші як в Україні, так і за кордоном.

“За попередніми даними, у злочинній схемі було задіяно близько тисячі працівників-операторів, а самі call-центри були облаштовані необхідною оргтехнікою та серверним обладнанням. Діяла злочинна схема протягом останніх трьох років”, - розповіли в прокуратурі.

Вчора, 11 листопада, у ході санкціонованих обшуків у 3 приміщеннях, де розташовувалися call-центри, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, флеш-носії, мобільні телефони, документи, що підтверджують протиправну діяльність та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Наразі слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до шахрайської оборудки для притягнення їх кримінальної відповідальності.

Злочинцям інкримінують порушення Закону за частиною 4 статті 190 (“Шахрайство”) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Вінниці викрили діяльність двох нелегальних call-центрів, через які шахраї щодня викрадали гроші з банківських карт клієнтів різних банків.

Додамо, що з початку року в Україні зареєстровано понад 25 тис. звернень через інтернет-шахрайство.

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