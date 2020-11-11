З початку року в Україні зареєстровано понад 25 тис. звернень через інтернет-шахрайство

"Повідомлення про шахрайські дії в Інтернеті становлять 80% від усіх звернень громадян. Найбільш розповсюдженими видами шахрайства у віртуальному просторі є продаж неіснуючих товарів, а також фішингові онлайн-магазини", - зазначили у поліції.

Загалом із початку цього року кіберполіція зареєструвала понад 32 тисячі звернень громадян.

Повідомляється, що найчастіше злодії ошукують громадян, продаючи неіснуючі товари на майданчиках оголошень або у соцмережах. Як правило, у таких випадках головна умова купівлі – повна переплата за товар.

Також ще одна поширена схема шахраїв – створення фішингових ресурсів, які ззовні схожі на популярні Інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупець не лише залишається без бажаного товару, а й "передає" дані банківської картки аферисту.

Нагадаємо, що у Вінниці викрили діяльність двох нелегальних call-центрів, через які шахраї щодня викрадали гроші з банківських карт клієнтів різних банків.