В Киеве ликвидировали ряд call-центров, в которых обманывали иностранцев

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 21887 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 47962 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106338 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 86027 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112428 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90413 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98061 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102688 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101442 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101294 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
65 из 99 вражеских дронов сбили в девяти областях Украины, 32 - не достигли целей

65 из 99 вражеских дронов сбили в девяти областях Украины, 32 - не достигли целей

4 марта, 07:18 • 27086 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 87688 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 72006 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 102424 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 49092 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 8539 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 106341 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 112431 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 374595 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 325785 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 49092 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 128982 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 206450 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233342 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212133 просмотра
Актуальное
В Киеве ликвидировали ряд call-центров, в которых обманывали иностранцев

В Киеве ликвидировали ряд call-центров, в которых обманывали иностранцев

Киев  •  УНН

 • 23705 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В столице заблокирована деятельность ряда call-центров, через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

"По данным следствия, организаторы мошеннической схемы (граждане иностранных государств) использовали в своей деятельности заблаговременно созданные вебсайты и интернет площадки по торговле валютой, виртуальными активами (криптовалюта), ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем, получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе данных об их банковских карточках, злоумышленники снимали со счетов пострадавших средства и переводили их на собственные электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши как в Украине, так и за рубежом.

"По предварительным данным, в преступной схеме было задействовано около тысячи работников-операторов, а сами call-центры были оснащены необходимой оргтехникой и серверным оборудованием. Действовала преступная схема течение последних трех лет", - рассказали в прокуратуре.

Вчера, 11 ноября, в ходе санкционированных обысков в 3 помещениях, где располагались call-центры, правоохранители изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.

Сейчас следтвенные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической сделки для привлечения их уголовной ответственности.

Преступникам инкриминируют нарушение Закона по части 4 статьи 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Виннице разоблачили деятельность двух нелегальных call-центров, через которые мошенники ежедневно похищали деньги с банковских карт клиентов различных банков.

Добавим, что с начала года в Украине зарегистрировано более 25 тыс. обращений из-за интернет-мошенничества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы