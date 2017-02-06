У Києві до вечора посилиться снігопад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Синоптики попередили, що в Києві до 21 години приріст снігу становитиме 7-9 см. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, протягом ночі 6 лютого кількість опадів у Києві становила 11 мм, приріст снігового покриву 12 см.
“Вдень 6 лютого сніг продовжуватиметься, кількість опадів до 21 години становитиме 4-6 мм, приріст снігу 7-9 см”, — повідомили у ДСНС.
Рятувальники закликали громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебуванні на вулиці.
Як повідомляв УНН, через негоду у Києві в понеділок зранку встановлено спеціальний режим руху громадського транспорту.