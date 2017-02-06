У Києві до вечора посилиться снігопад

За даними Укргідрометцентру, протягом ночі 6 лютого кількість опадів у Києві становила 11 мм, приріст снігового покриву 12 см.

“Вдень 6 лютого сніг продовжуватиметься, кількість опадів до 21 години становитиме 4-6 мм, приріст снігу 7-9 см”, — повідомили у ДСНС.

Рятувальники закликали громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебуванні на вулиці.



Як повідомляв УНН, через негоду у Києві в понеділок зранку встановлено спеціальний режим руху громадського транспорту.