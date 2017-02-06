В Киеве к вечеру усилится снегопад

По данным Укргидрометцентра, за ночь 6 февраля количество осадков в Киеве составило 11 мм, прирост снежного покрова 12 см.

"Днем 6 февраля снег будет продолжаться, количество осадков до 21:00 составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см", - сообщили в ГосЧС.

Спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.



Как сообщал УНН, из-за непогоды в Киеве в понедельник утром установлен специальный режим движения общественного транспорта.