В Киеве к вечеру усилится снегопад
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Синоптики предупредили, что в Киеве до 21:00 прирост снега составит 7-9 см. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
По данным Укргидрометцентра, за ночь 6 февраля количество осадков в Киеве составило 11 мм, прирост снежного покрова 12 см.
"Днем 6 февраля снег будет продолжаться, количество осадков до 21:00 составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см", - сообщили в ГосЧС.
Спасатели призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице.
Как сообщал УНН, из-за непогоды в Киеве в понедельник утром установлен специальный режим движения общественного транспорта.