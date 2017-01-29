У Києві чоловік випав з 29 поверху - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Вчора, 28 січня 26-річний чоловік випав з 29 поверху будівлі по вул.. Велика Васильківська у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Це було в Києві, чоловік помер",- повідомили у прес-службі.
У відомстві зазначили, що 26-річний чоловік випав з 29 поверху будівлі по вул..Великій Васильківській.
"Зараз з'ясовується, відкрито кримінальне провадження",- уточнили в прес-службі, відповідаючи на запитання чи була смерть чоловіка самогубством.
Як повідомляв УНН, у столиці відбулася спроба самогубства, чоловіка врятувала його дружина.