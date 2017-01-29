В Киеве мужчина выпал с 29 этажа - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Вчера, 28 января 26-летний мужчина выпал с 29 этажа здания по ул . Большая Васильковская в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Это было в Киеве, мужчина скончался", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что 26-летний мужчина выпал с 29 этажа здания по ул . Большая Васильковская.
"Сейчас выясняется, открыто уголовное производство", - уточнили в пресс-службе, отвечая на вопрос была ли смерть мужчины самоубийством.
Как сообщал УНН, в столице состоялась попытка самоубийства, мужчину спасла его жена .