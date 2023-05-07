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У Києві чоловік потрапив під електричку: рух потягів затримується

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві, поблизу станції «Лівобережна» чоловік потрапив під міську електричку, перебігаючи колію. Через це рух потягів у напрямку Почайної затримується. На місці події працюють правоохоронці, пише УНН з посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

Цитата

“Kyiv City Express у напрямку Дарниця — Почайна затримується поблизу станції Лівобережна через травмування людини, що перебігала колію. Чоловік живий, але слідчі дії займуть час, перепрошуємо. Принагідно нагадуємо, що переходити колію варто тільки у призначених для цього місцях”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

1 травня у місті Білогородка, що на Київщині, мікроавтобус "Mercedes-Benz" зіткнувся з мотоциклом "Bajaj Dominar", водій двоколісного наразі знаходиться в лікарні.

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