В Киеве мужчина попал под электричку: движение поездов задерживается
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве, вблизи станции «Левобережная» мужчина попал под городскую электричку, перебегая пути. Из-за этого движение поездов в направлении Почайной задерживается. На месте происшествия работают правоохранители, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express.
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“Kyiv City Express в направлении Дарница — Почайная задерживается вблизи станции Левобережная из-за травмирования человека, который перебегал пути. Мужчина жив, но следственные действия займут время, приносим извинения. Попутно напоминаем, что переходить пути стоит только в предназначенных для этого местах”, – говорится в сообщении.
Дополнение
1 мая в городе Белогородка, что на Киевщине, микроавтобус "Mercedes-Benz" столкнулся с мотоциклом "Bajaj Dominar", водитель двухколесного сейчас находится в больнице.