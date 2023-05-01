ДТП на Київщині: у Білогородці бус зіткнувся з мотоциклом, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У місті Білогородка, що на Київщині, мікроавтобус "Mercedes-Benz" зіткнувся з мотоциклом "Bajaj Dominar", водій двоколісного наразі знаходиться в лікарні. Про це повідомляє Поліція Київщини на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"У Білогородці бус зіткнувся з мотоциклом: водій двоколісного — в лікарні
ДТП сталася близько 13 години. Попередньо поліцейські Київщини встановили, що водій мікроавтобуса "Mercedes-Benz" — 66-річний місцевий житель — порушив Правила дорожнього руху. Кермувальник, здійснивши поворот ліворуч та перетнувши суцільну лінію, зіткнувся з байком "Bajaj Dominar", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
За інформацією, водія мотоцикла з черепно-мозковою травмою доставили до лікарні.
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