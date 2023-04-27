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В Україні з п'ятниці запрацює 39 комплексів автофіксації ПДР

В Україні з п'ятниці запрацює 39 комплексів автофіксації ПДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні з 28 квітня на автомобільних дорогах розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook, передає УНН.

Цитата

«З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів), а у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень», - розповів Білошицький.

За його словами, всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху.

Доповнення

З 16 травня 2022 року в Україні знову запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

З початку вторгнення рф в Україну камери автоматичної фіксації було вимкнено зі стратегічною метою.

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