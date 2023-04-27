В Украине с пятницы заработает 39 комплексов автофиксации ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине с 28 апреля на автомобильных дорогах начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.
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«С 28 апреля на автомобильных дорогах городов Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений (которые работали до полномасштабного вторжения рашистов), а в городе Днепре и Кременчуге заработает 4 новых прибора контроля. В общем начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений», - рассказал Билошицкий.
По его словам, все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП - превышение разрешенной скорости движения.
Дополнение
С 16 мая 2022 года в Украине снова заработали камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
С начала вторжения рф в Украину камеры автоматической фиксации были отключены со стратегической целью.