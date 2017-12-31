У Києві близько 100 Мото-Санта Клаусів зустріли Снігуроньок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні у Міжнародному аеропорту “Київ” байкери Мото-Санти приїхали зустрічати Снігуроньок, які прилетіли з холодних країн і привезли Новий рік в Україну, передає УНН із посиланням на повідомлення аеропорту у Facebook.
В аеропорту відзначили, що вже 15 років поспіль Мото Санти саме 31 грудня проводять святковий мотопробіг вулицями Києва, в якому бере участь кілька десятків мотоциклістів.
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“Це було неймовірно круто! Близько 100 Мото-Санта Клаусів приїхали на байках до аеропорту „Київ“ зустрічати Снігуроньок, які прилетіли з холодних країн! Новий Рік вже в Україні!” — йдеться у повідомленні.
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Відразу після зустрічі в аеропорту Санти і Снігуроньки привітали пасажирів, вручили їм подарунки, зробили коло пошани на своїх байках і колоною вирушили у традиційний мотопробіг вулицями столиці.
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Дорогою мотоциклісти зробили кілька зупинок аби привітати жителів і гостей Києва.