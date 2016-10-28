У Києві алкогольний сурогат по магазинах шукають 10 спеціалізованих груп - Держпродспоживслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві тривають перевірки магазинів на наявність сурогатного алкоголю, які проводять 10 спеціально створених груп. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” розповів керівник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає УНН.
“Ще реєструються смертельні випадки отруєння сурогатним алкоголем. У місті, на сьогоднішній день, проводиться вже близько місяця моніторинг за недопущенням реалізації сурогатних напоїв.
Спільно з правоохоронцями виявлені і цехи по виробництву, і вилучено фіскальною службою сурогатний алкоголь. Проводяться дослідження в лабораторіях алкоголю, який вилучається. Встановлене невелике відхилення від стандарту, зокрема, виявлений метанол в такій горілці. Перевірки триватимуть”, — зазначив він.
Нагадаємо, перевірки столичних магазинів почалися 10 жовтня.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не реагує належним чином на масові отруєння алкоголем.
Так, зокрема, він наголошує на тому, що перевірки стихійних та легальних точок продажу алкоголю почалися вже декілька місяців потому, як були зафіксовані перші випадки отруєнь.