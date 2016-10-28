В Киеве алкогольный суррогат по магазинам ищут 10 специализированных групп - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Киеве продолжаются проверки магазинов на наличие суррогатного алкоголя, которые проводят 10 специально созданных групп. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал руководитель ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНН.
"Еще регистрируются смертельные случаи отравления суррогатным алкоголем. В городе, на сегодняшний день, проводится уже около месяца мониторинг за недопущение реализации суррогатных напитков.
Совместно с правоохранителями обнаружены и цеха по производству и изъят фискальной службой суррогатный алкоголь. Проводятся исследования в лабораториях алкоголя, который изымается. Установлено небольшое отклонение от стандарта, в частности, обнаружен метанол в такой водке. Проверки будут продолжаться", - отметил он.
Напомним, проверки столичных магазинов начались 10 октября.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не реагирует должным образом на массовые отравления алкоголем.
Так, в частности, он отмечает, что проверки стихийных и легальных точек продажи алкоголя начались уже несколько месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи отравлений.