У Києві 8 березня курсуватиме ретропоїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Міжнародний день жінок 8 березня Києвом курсуватиме ретропоїзд. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Відправлення поїзду о 13:45 зі станції "Київ-Пасажирський".
"Під час подорожі ретропоїздом, який поведе паровоз Эр 787-46, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні та пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку – будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів. Майже за дві з половиною години ретропоїзд зробить кільце через Петрівку, Дарницю, Видубичі. Прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 16:15", - йдеться у повідомленні.
У складі поїзда – 5 вагонів, у тому числі вагон-ресторан.
Квитки на ретропоїзд можна придбати в залізничних касах вокзалу або за допомогою онлайн-сервісу booking.uz.gov.ua. При придбанні квитка через онлайн-систему слід вказувати станцію відправлення Київ-Пасажирський, а станцію прибуття Караваєві Дачі.
Нагадаємо, до 8 березня у Київському театрі оперети зіграють концерт "Тобі, коханій".