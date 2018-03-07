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У Києві 8 березня курсуватиме ретропоїзд

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Міжнародний день жінок 8 березня Києвом курсуватиме ретропоїзд. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Відправлення поїзду о 13:45 зі станції "Київ-Пасажирський".

"Під час подорожі ретропоїздом, який поведе паровоз Эр 787-46, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні та пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку – будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів. Майже за дві з половиною години ретропоїзд зробить кільце через Петрівку, Дарницю, Видубичі. Прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 16:15", - йдеться у повідомленні.

У складі поїзда – 5 вагонів, у тому числі вагон-ресторан.

Квитки на ретропоїзд можна придбати в залізничних касах вокзалу або за допомогою онлайн-сервісу booking.uz.gov.ua. При придбанні квитка через онлайн-систему слід вказувати станцію відправлення Київ-Пасажирський, а станцію прибуття Караваєві Дачі.

Нагадаємо, до 8 березня у Київському театрі оперети зіграють концерт "Тобі, коханій".

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