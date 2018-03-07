В Киеве 8 марта будет курсировать ретропоезд

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 45926 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58176 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61610 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 103080 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94613 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103801 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110832 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117003 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122563 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134008 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 10:58 • 100528 просмотра
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В Киеве 8 марта будет курсировать ретропоезд

В Киеве 8 марта будет курсировать ретропоезд

Киев  •  УНН

 • 11461 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Международный день женщин 8 марта Киевом будет курсировать ретропоезд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отправка поезда в 13:45 со станции "Киев-Пассажирский".

"Во время путешествия ретропоезд, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, что в свое время было основным для грузовых паровозов. Почти за два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи. Прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский в 16:15", - говорится в сообщении.

В составе поезда - 5 вагонов, в том числе вагон-ресторан.

Билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах вокзала или с помощью онлайн-сервиса booking.uz.gov.ua. При приобретении билета через онлайн-систему следует указывать станцию ​​отправления Киев-Пассажирский, а станцию ​​прибытия Караваевы Дачи.

Напомним, к 8 марта в Киевском театре оперетты сыграют концерт "Тебе, любимой".

Украинские Национальные Новости

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