В Киеве 8 марта будет курсировать ретропоезд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Международный день женщин 8 марта Киевом будет курсировать ретропоезд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Отправка поезда в 13:45 со станции "Киев-Пассажирский".
"Во время путешествия ретропоезд, который поведет паровоз Эр 787-46, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность - здание депо Киев-Московский, что в свое время было основным для грузовых паровозов. Почти за два с половиной часа ретропоезд сделает кольцо через Петровку, Дарницу, Выдубичи. Прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 16:15", - говорится в сообщении.
В составе поезда - 5 вагонов, в том числе вагон-ресторан.
Билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах вокзала или с помощью онлайн-сервиса booking.uz.gov.ua. При приобретении билета через онлайн-систему следует указывать станцию отправления Киев-Пассажирский, а станцию прибытия Караваевы Дачи.
Напомним, к 8 марта в Киевском театре оперетты сыграют концерт "Тебе, любимой".