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У киянки вилучили наркотиків на півмільйона гривень

У киянки вилучили наркотиків на півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Жителька столиці перепродавала нарковмісні лікарські засоби, які отримувала за рецептом, а також займалася виготовленням та збутом наркотиків рослинного походження. Її затримано. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

"Поліцейським стало відомо, що підозрювана перебуває на обліку наркозалежних, а відтак регулярно за рецептами отримує нарковмісні препарати. При цьому отримані ліки жінка не приймала, а перепродавала за завищеними цінами. Також у ході документування злочинної діяльності правопорушниці поліцейські встановили, що вона займається виготовленням та збутом наркотичних засобів рослинного походження", - сказано у повідомленні.

Під час санкціонованого обшуку квартири фігурантки правоохоронці вилучили таблетки "трамадолу", "бупреморфіну", один кілограм марихуани та 1,5 кілограми макової соломки. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, за цінами "чорного ринку", становить близько 500 тысяч гривень.

Виявлені речові докази вилучили та направили на експертизу, а зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона – 45-річна місцева жителька, раніше потрапляла у поле зору правоохоронців за аналогічний злочин.

Слідчим Солом’янського управління поліції оголошено фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині затримали зловмисників, які займалися збутом наркотиків, психотропів і прекурсорів.

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