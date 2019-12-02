На Донеччині вилучили партію наркотиків на півтора мільйони гривень

КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Донеччині затримали зловмисників, які займалися збутом наркотиків, психотропів і прекурсорів на території Маріуполя, а також поставляли їх на тимчасово окуповану територію. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.