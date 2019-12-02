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На Донеччині вилучили партію наркотиків на півтора мільйони гривень

На Донеччині вилучили партію наркотиків на півтора мільйони гривень

Київ • УНН

 • 13361 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Донеччині затримали зловмисників, які займалися збутом наркотиків, психотропів і прекурсорів на території Маріуполя, а також поставляли їх на тимчасово окуповану територію. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"Затримано 7 осіб, у числі яких – лідер групи. Спецоперацію провели поліцейські управління протидії наркозлочинності та слідчого управління із залученням спецпідрозділу КОРД, роти поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Завдяки спільним діям поліції Донеччини та прокуратури встановлено 11 осіб віком від 35 до 62 років, які забезпечували функціонування наркобізнесу. Ними виявилися жителі Маріуполя. Ініціатор створив цілу систему збуту наркотиків, яка складалася з кількох дилерських рівнів. Збувачі мали контакти один одного, щоб в разі уваги поліції до одного з них уся мережа оперативно згорнула діяльність та залягла на дно", - сказано у повідомленні.

Так, зловмисники збували великі партії концентрату з макової соломки (опій екстракційний), а також інші види наркотичних речовин.

Дилери дотримувалися конспірації. При перевезенні "товар" ховали у важкодоступних місцях автомобілів. Передавали лише перевіреним покупцям з рук у руки, а яким не довіряли - робили закладки з наркотиком в умовних місцях. Частина наркотику йшла на тимчасово окуповану територію, де в організатора існувала ще одна своя дилерська мережа. Місце проведення "угоди" постійно змінювали, для зв’язку використовували свій шифр.

Документування протиправної діяльності злочинного угрупування зайняло близько 6 місяців. У фіналі поліцейські одночасно провели 15 обшуків.

У фігурантів вилучено шість видів заборонених речовин - понад 700 мл екстракційного опію, метадон, амфетамін тощо, гроші від їх продажу, електронні ваги. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку сягає 1,5 млн. гривень. У лідера групи виявили також пістолети, патрони та протитанкову гранату.

Наразі 7 учасників угрупування затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотиків). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на українській митниці викрили значну партію наркотиків, яку намагалися перевезти до Німеччини.

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