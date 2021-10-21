У Китаї в ресторані стався вибух, є загиблі та десятки поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сьогодні вранці в одному з ресторанів на північному сході Китаю прогримів вибух, унаслідок якого загинуло щонайменше троє людей і 30 отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на South China Morning Post.
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За попередніми даними, вибух в ресторані китайського міста Шеньян стався через витік газу.
Через вибух у сусідніх будівлях повилітали шибки у вікнах, уламки яких пошкодили кілька припаркованих автомобілів.
Наразі для з'ясування точних причин НП на місці працює поліція, співробітники газової служби і рятувальники. Так, на місце події для ліквідації наслідків вибуху скерували 25 пожежних машин та 100 пожежників.
Ресторан був розташований у будівлі змішаного типу. Окрім закладу, там є житлові квартири. Жителів пошкодженого будинку та прилеглих будівель евакуювали.
Також продавцям у цьому районі наказали закрити свої магазини.
WATCH: Moment of explosion that destroyed several buildings in Shenyang, Liaoning Province, China pic.twitter.com/xvUWej44c9— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021
Нагадаємо
28 вересня у житловому будинку шведського Гетеборга стався вибух. Було пошкоджено щонайменше 140 квартир, 25 людей доправили в лікарню, де одна з постраждалих померла.