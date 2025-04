В Китае в ресторане произошел взрыв, есть погибшие и десятки раненых

Детали

По предварительным данным, взрыв в ресторане китайского города Шеньян произошел из-за утечки газа.

Из-за взрыва в соседних зданиях повылетали стекла в окнах, обломки которых повредили несколько припаркованных автомобилей.

Сейчас для выяснения точных причин ЧП на месте работает полиция, сотрудники газовой службы и спасатели. Так, на место происшествия для ликвидации последствий взрыва направили 25 пожарных машин и 100 пожарных.

Ресторан находился в здании смешанного типа. Кроме заведения, там есть жилые квартиры. Жителей поврежденного дома и прилегающих зданий эвакуировали.

Также продавцам в этом районе приказали закрыть свои магазины.

WATCH: Moment of explosion that destroyed several buildings in Shenyang, Liaoning Province, China pic.twitter.com/xvUWej44c9

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 21, 2021

Напомним

28 сентября в жилом доме шведского Гетеборга произошел взрыв. Было повреждено не менее 140 квартир, 25 человек доставили в больницу, где одна из пострадавших скончалась.