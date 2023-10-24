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У Китаї зняли з посади міністра оборони Лі Шанфу - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Влада Китаю усунула з посади міністра оборони генерала Лі Шанфу, причини звільнення та ім'я нового кандидата наразі не відомі. Про це повідомляє видання South China Morning Post, пише УНН.

У Китаї зняли з посади міністра оборони Лі Шанфу - ЗМІ

Деталі

У виданні зазначають, що на засіданні постійного комітету Всекитайських зборів народних представників було ухвалено рішення про усунення Лі Шанфу від постів державного радника та міністра оборони.

Це сталося після тижнів спекуляцій щодо долі генерала, який перебуває під санкціями США, і який не з'являвся на публіці з кінця серпня.

При цьому поки не відома офіційна причина відставки Лі Шанфу, також публічно не назвали ім'я його наступника.

Нагадаємо

25 липня на четвертій сесії Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників чотирнадцятого скликання міністр закордонних справ Цинь Ган був знятий з посади, також з посади зняли й голову Народного банку Китаю І Ганга.

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