В Китае сняли с должности министра обороны Ли Шанфу - СМИ

Детали

В издании отмечают, что на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей было принято решение об отстранении Ли Шанфу от постов государственного советника и министра обороны.

Это произошло после недель спекуляций относительно судьбы генерала, который находится под санкциями США, и который не появлялся на публике с конца августа.

При этом пока не известна официальная причина отставки Ли Шанфу, также публично не назвали имя его преемника.

Напомним

25 июля на четвёртой сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей четырнадцатого созыва министр иностранных дел Цинь Ган был снят с должности, также с должности сняли и председателя Народного банка Китая И Ганга.