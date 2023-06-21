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The Guardian

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У Китаї заявили те, що Байден назвав Сі "диктатором", є "публічною політичною провокацією"

Київ • УНН

 • 788723 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У Пекіні відповіли на те, що президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна "диктатором". Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що слова американського лідера є "публічною політичною провокацією", пише УНН з посиланням на Bloomberg.

У Китаї заявили те, що Байден назвав Сі "диктатором", є "публічною політичною провокацією"

Цитата

"Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними. Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією", - заявила Мао Нін.

Деталі

Речниця також зазначила, що Китай "висловлює своє сильне невдоволення і протест" на слова Байдена.

Додамо

Раніше цього тижня державний секретар Ентоні Блінкен здійснив візит до Пекіна, під час якого сторони пообіцяли відновити деякі комунікації на високому рівні. Сі Цзіньпін назвав поїздку "дуже хорошою".

Президент США Джо Байден, виступаючи у вівторок на прийомі донорів Демократичної партії, прирівняв свого китайського колегу Сі Цзіньпіна до "диктаторів" через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном.

Як пише Bloomberg, коментарі Байдена і відповідь Китаю показують, наскільки крихкими є зв’язки між двома найбільшими економіками світу, які все ще мають фундаментальні розбіжності щодо ряду питань.

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