Байден прирівняв Сі Цзіньпіна до «диктаторів» - The Hill
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Джо Байден, виступаючи у вівторок на прийомі донорів Демократичної партії, прирівняв свого китайського колегу Сі Цзіньпіна до «диктаторів» через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
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«Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю повну шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це було великим збентеженням для диктаторів, коли вони не знали, що трапилося», - сказав Байден.
Доповнення
Американський президент додав, що куля не мала бути над місцем, де її виявили.
"Він збився з курсу через Аляску, а потім летів через Сполучені Штати, і він (Сі Цзіньпін – ред.) не знав про це. Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там", - додав Байден.
Нагадаємо
Повітряна куля, яку Вашингтон звинувачує у використанні Пекіном для спостереження, а Китай називає цивільним дослідницьким судном, дрейфувала над Алеутськими островами на Алясці, потім Канадою та центральною частиною США, перш ніж була збита американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни 2 лютого.
Інцидент ще більше загострив американо-китайські відносини та спонукав держсекретаря США Ентоні Блінкена відкласти запланований візит до Пекіна.
І тільки 18 червня Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за п’ять років.