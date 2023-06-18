Блінкен прибув у Пекін для переговорів на тлі зростаючої напруги між США та Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна в неділю, ставши першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за п’ять років, на тлі холодних двосторонніх зв’язків і туманних перспектив будь-якого прориву в довгому списку суперечок між двома найбільшими економіками світу, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
З початку ця поїздка була запланована на лютий 2023 року, але була відкладена через те, що китайська шпигунська повітряна куля пролетіла над повітряним простором США.
Блінкен став найвищим урядовцем США, який відвідав Китай з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена в січні 2021 року.
Очікується, що під час своєї поїздки 18-19 червня він зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом, головним дипломатом Китаю Ван І та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном. Мета візиту ― встановлення відкритих і міцних каналів зв’язку для забезпечення стратегічного суперництва між двома країнами.
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Доповнення
За цим візитом спостерігає весь цивілізований світ, адже можлива ескалація конфлікту між двома країнами матиме наслідки для всього: від фінансових ринків до торговельних шляхів і практики та глобальних ланцюжків постачання.
Нагадаємо
Держсекретар США оприлюднив деякі цілі поїздки до Китаю. Зокрема однією з них є встановлення «відкритого та розширеного» діалогу.