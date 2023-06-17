Байден сподівається знову зустрітися лідером Китаю з Сі Цзіньпіном
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Байден сказав, що «сподівається, що протягом наступних кількох місяців знову зустрінеться з Сі».
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Байден припустив, що лідери Китаю не знали подробиць щодо нібито шпигунської повітряної кулі, яку США збили в лютому.
«Китай має деякі законні труднощі, не пов’язані зі Сполученими Штатами», — сказав Байден журналістам у суботу. «Я думаю, що повітряна куля спричинила не те, що її збили. Але я не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається».
«Я думаю, що це було більше незручно, ніж це було навмисно», — сказав він перед тим, як сісти на літак Air Force One до Філадельфії, щоб виступити з промовою на початку свою передвиборчу кампанію 2024 року.
Нагадаємо
У Білому домі оприлюднили деякі цілі поїздки до Китаю. Зокрема однією з них є встановлення «відкритого та розширеного» діалогу.