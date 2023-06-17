Байден надеется снова встретиться лидером Китая с Си Цзиньпином

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Байден сказал, что «надеется, что в течение следующих нескольких месяцев снова встретится с Си».

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Байден предположил, что лидеры Китая не знали подробностей о якобы шпионском воздушном шаре, который США сбили в феврале.

«Китай имеет некоторые законные трудности, не связанные с Соединенными Штатами», — сказал Байден журналистам в субботу. «Я думаю, что воздушный шар вызвал не то, что его сбили. Но я не думаю, что руководство знало, где это было, или знало, что там было, и знало, что происходит».

«Я думаю, что это было больше неудобно, чем это было преднамеренно», — сказал он перед тем, как сесть на самолет Air Force One в Филадельфию, чтобы выступить с речью в начале своей предвыборной кампании 2024 года.

Напомним

В Белом доме обнародовали некоторые цели поездки в Китай. В частности одной из них является установление «открытого и расширенного» диалога.