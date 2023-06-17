“Відкритий та розширений діалог”: У Білому домі назвали основні цілі поїздки до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив деякі цілі поїздки до Китаю. Зокрема однією з них є встановлення "відкритого та розширеного" діалогу з владою Китаю, пише Kyodo, передає УНН.
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"Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте у конфронтацію чи конфлікт", - сказав Блінкен перед своєю першою з 2028 року поїздкою до Китаю.
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Представник Білого дому зазначив, що такий розвиток подій необхідний і бажаний для світу. Тоді Китай та США зможуть "відповідально" керувати своїми розбіжностями та уникати прорахунків.
Блінкен також розповів, що його візит до Пекіна має ще дві важливі цілі:
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- просувати інтереси та цінності США, у тому числі відверто говорити про свої "реальні побоювання з низки питань",
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- та вивчати потенційні галузі співробітництва, де "перетинаються інтереси двох країн, такі як глобальна економічна стабільність та зміна клімату".
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Нагадаємо
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Сполучені Штати мають працювати з Китаєм, щоб поступово вивести двосторонні відносини на шлях стабільного зростання.