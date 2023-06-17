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“Відкритий та розширений діалог”: У Білому домі назвали основні цілі поїздки до Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив деякі цілі поїздки до Китаю. Зокрема однією з них є встановлення "відкритого та розширеного" діалогу з владою Китаю, пише Kyodo, передає УНН.

“Відкритий та розширений діалог”: У Білому домі назвали основні цілі поїздки до Китаю

Цитата 

"Гостра конкуренція вимагає стійкої дипломатії, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте у конфронтацію чи конфлікт", - сказав Блінкен перед своєю першою з 2028 року поїздкою до Китаю.

Деталі  

Представник Білого дому зазначив, що такий розвиток подій необхідний і бажаний для світу. Тоді Китай та США зможуть "відповідально" керувати своїми розбіжностями та уникати прорахунків.

Блінкен також розповів, що його візит до Пекіна має ще дві важливі цілі:

  • просувати інтереси та цінності США, у тому числі відверто говорити про свої "реальні побоювання з низки питань",
  • та вивчати потенційні галузі співробітництва, де "перетинаються інтереси двох країн, такі як глобальна економічна стабільність та зміна клімату".

Нагадаємо 

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що Сполучені Штати мають працювати з Китаєм, щоб поступово вивести двосторонні відносини на шлях стабільного зростання. 

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