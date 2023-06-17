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"Открытый и расширенный диалог": В Белом доме назвали основные цели поездки в Китай

Киев • УНН

 • 1401474 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал некоторые цели поездки в Китай. В частности одной из них является установление "открытого и расширенного" диалога с властями Китая, пишет Kyodo, передает УНН.

"Открытый и расширенный диалог": В Белом доме назвали основные цели поездки в Китай

Цитата 

"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", - сказал Блинкен перед своей первой с 2028 года поездкой в Китай.

Детали  

Представитель Белого дома отметил, что такое развитие событий необходимо и желательно для мира. Тогда Китай и США смогут "ответственно" управлять своими разногласиями и избегать просчётов.

Блинкен также рассказал, что его визит в Пекин имеет ещё две важные цели:

  • продвигать интересы и ценности США, в том числе откровенно говорить о своих "реальных опасениях по ряду вопросов",
  • и изучать потенциальные области сотрудничества, где "пересекаются интересы двух стран, такие как глобальная экономическая стабильность и изменение климата".

Напомним 

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты должны работать с Китаем, чтобы постепенно вывести двусторонние отношения на путь стабильного роста. 

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