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Блинкен прибыл в Пекин для переговоров на фоне растущего напряжения между США и Китаем

Киев • УНН

 • 1302842 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет, на фоне холодных двусторонних связей и туманных перспектив какого-либо прорыва в длинном списке споров между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет Reuters, передает УНН.

Блинкен прибыл в Пекин для переговоров на фоне растущего напряжения между США и Китаем

Детали 

Изначально эта поездка была запланирована на февраль 2023 года, но была отложена из-за того, что китайский шпионский воздушный шар пролетел над воздушным пространством США. 

Блинкен стал самым высоким правительственным чиновником США, посетившим Китай с момента вступления в должность президента Джо Байдена в январе 2021 года.

Ожидается, что во время своей поездки 18-19 июня он встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, главным дипломатом Китая Ван И и, возможно, президентом Си Цзиньпином. Цель визита - установление открытых и прочных каналов связи для обеспечения стратегического соперничества между двумя странами. 

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Дополнительно

За этим визитом наблюдает весь цивилизованный мир, ведь возможная эскалация конфликта между двумя странами будет иметь последствия для всего: от финансовых рынков до торговых путей и практики и глобальных цепочек поставок.

Напомним

Госсекретарь США обнародовал некоторые цели поездки в Китай. В частности одной из них является установление «открытого и расширенного» диалога.

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