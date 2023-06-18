Блинкен прибыл в Пекин для переговоров на фоне растущего напряжения между США и Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет, на фоне холодных двусторонних связей и туманных перспектив какого-либо прорыва в длинном списке споров между двумя крупнейшими экономиками мира, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Изначально эта поездка была запланирована на февраль 2023 года, но была отложена из-за того, что китайский шпионский воздушный шар пролетел над воздушным пространством США.
Блинкен стал самым высоким правительственным чиновником США, посетившим Китай с момента вступления в должность президента Джо Байдена в январе 2021 года.
Ожидается, что во время своей поездки 18-19 июня он встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, главным дипломатом Китая Ван И и, возможно, президентом Си Цзиньпином. Цель визита - установление открытых и прочных каналов связи для обеспечения стратегического соперничества между двумя странами.
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Дополнительно
За этим визитом наблюдает весь цивилизованный мир, ведь возможная эскалация конфликта между двумя странами будет иметь последствия для всего: от финансовых рынков до торговых путей и практики и глобальных цепочек поставок.
Напомним
Госсекретарь США обнародовал некоторые цели поездки в Китай. В частности одной из них является установление «открытого и расширенного» диалога.