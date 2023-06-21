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Байден приравнял Си Цзиньпина к "диктаторам" - The Hill

Киев • УНН

 • 763294 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент США Джо Байден, выступая во вторник на приеме доноров Демократической партии, приравнял своего китайского коллегу Си Цзиньпина к «диктаторам» из-за ситуации с воздушным шаром-шпионом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Байден приравнял Си Цзиньпина к "диктаторам" - The Hill

Цитата

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар полный шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это было большим смущением для диктаторов, когда они не знали, что случилось», - сказал Байден.

Дополнение

Американский президент добавил, что шар не должен был быть над местом, где его обнаружили.

"Он сбился с курса через Аляску, а затем летел через Соединенные Штаты, и он (Си Цзиньпин – ред.) не знал об этом. Когда его сбили, он очень смутился и отрицал, что он вообще был там", - добавил Байден.

Напомним

Воздушный шар, который Вашингтон обвиняет в использовании Пекином для наблюдения, а Китай называет гражданским исследовательским судном, дрейфовал над Алеутскими островами на Аляске, затем Канадой и центральной частью США, прежде чем был сбит американскими военными у побережья Южной Каролины 2 февраля.

Инцидент ещё больше обострил американо-китайские отношения и побудил госсекретаря США Энтони Блинкена отложить запланированный визит в Пекин.

И только 18 июня Энтони Блинкен прибыл в Пекин, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять’лет.

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