В Китае заявили то, что Байден назвал Си "диктатором", является "публичной политической провокацией"

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"Эти замечания являются абсурдными и крайне безответственными. Это противоречит основным фактам и дипломатическим протоколам, серьезно нарушает политическое достоинство Китая и является публичной политической провокацией", - заявила Мао Нин.

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Пресс-секретарь также отметила, что Китай "выражает своё сильное недовольство и протест" на слова Байдена.

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Ранее на этой неделе государственный секретарь Энтони Блинкен совершил визит в Пекин, во время которого стороны пообещали возобновить некоторые коммуникации на высоком уровне. Си Цзиньпин назвал поездку "очень хорошей".

Президент США Джо Байден, выступая во вторник на приёме доноров Демократической партии, приравнял своего китайского коллегу Си Цзиньпина к "диктаторам" из-за ситуации с воздушным шаром-шпионом.

Как пишет Bloomberg, комментарии Байдена и ответ Китая показывают, насколько хрупкими являются связи между двумя крупнейшими экономиками мира, которые все еще имеют фундаментальные разногласия по ряду вопросов.