Традиційний фестиваль ліхтарів відбувся у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У китайській провінції Гуйчжоу пройшло традиційне шоу фігурних ліхтариків, присвячене китайському новому року або Святу весни, передає УНН з посиланням на CCTV.
За китайською традицією, перші п'ять днів нового року прийнято зустрічатися з друзями і ходити один до одного в гості.
А фінальною крапкою стає грандіозний фестиваль китайських ліхтарів, щоб злі духи випадково не проникли у нове життя.
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Нагадаємо, цього року китайці святкують Новий рік з 28 січня до 11 лютого.
Як повідомляв УНН, через святкування Нового року у Китаї стався пасажирський бум.