Традиционный фестиваль фонарей состоялся в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В китайской провинции Гуйчжоу прошло традиционное шоу фигурных фонариков, посвященное китайскому новому году или Празднику весны, передает УНН со ссылкой на CCTV.
По китайской традиции, первые пять дней нового года принято встречаться с друзьями и ходить друг к другу в гости.
А финальной точкой становится грандиозный фестиваль китайских фонарей, чтобы злые духи случайно не проникли в новую жизнь.
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Напомним, в этом году китайцы празднуют Новый год с 28 января по 11 февраля.
Как сообщал УНН, из-за празднования Нового года в Китае произошел пассажирский бум.