У Китаї стався другий за добу землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На північному заході Китаю стався землетрус силою 5,2 бала. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Землетрус силою 5,2 бала стався у місті Артюкс в Киргизькому автономному окрузі Кизилсу на північному заході Китаю в Синьцзян-Уйгурському автономному районі.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 14 км. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, 19 січня у Китаї стався потужний землетрус, магнітудою 5,8 балів.
Епіцентр підземних поштовхів був розташований за 108 кілометрів від Каші, Китай, і залягав на глибині 10 км. Населення міста становить 275 тисяч людей.