В Китае произошло второе за сутки землетрясение

Землетрясение силой 5,2 балла произошло в городе Артюкс в Кыргызском автономном округе Кызылсу на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 км. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 19 января в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов.

Эпицентр подземных толчков находился в 108 километрах от Каши, Китай, и залегал на глубине 10 км. Население города составляет 275 000 человек.