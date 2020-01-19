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В Китае произошло второе за сутки землетрясение

Киев • УНН

 • 14055 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На северо-западе Китая произошло землетрясение силой 5,2 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Китае произошло второе за сутки землетрясение

Землетрясение силой 5,2 балла произошло в городе Артюкс в Кыргызском автономном округе Кызылсу на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 км. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 19 января в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов.

Эпицентр подземных толчков находился в 108 километрах от Каши, Китай, и залегал на глубине 10 км. Население города составляет 275 000 человек.

Украинские Национальные Новости

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