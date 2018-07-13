У Китаї на хімічному заводі стався вибух, загинули 19 осіб

Причини вибуху поки що невідомі. Завод займається виготовленням харчових консервантів та кислоти для лікарських засобів і барвників.



У наслідок інциденту постраждали також навколишні будівлі, у них вибиті шибки.

Постраждалі перебувають в стабільному стані, розпочалося розслідування.



Як повідомляв УНН, вчора, 12 липня, о 16:49 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух, що пролунав у місті Дніпро на вулиці Курсантська, Самарського району. У результаті інциденту загинуло дві людини.