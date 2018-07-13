У Китаї на хімічному заводі стався вибух, загинули 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Китаї внаслідок вибуху на хімічному заводі, який належить Yibin Hengda Technology, в кількох годинах їзди на південний схід від Ченду, столиці південно-західної провінції Січуань загинули 19 людей, поранені 12. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Причини вибуху поки що невідомі. Завод займається виготовленням харчових консервантів та кислоти для лікарських засобів і барвників.
У наслідок інциденту постраждали також навколишні будівлі, у них вибиті шибки.
Постраждалі перебувають в стабільному стані, розпочалося розслідування.
Як повідомляв УНН, вчора, 12 липня, о 16:49 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух, що пролунав у місті Дніпро на вулиці Курсантська, Самарського району. У результаті інциденту загинуло дві людини.