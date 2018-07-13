В Китае на химическом заводе произошел взрыв, погибли 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Китае в результате взрыва на химическом заводе, который принадлежит Yibin Hengda Technology, в нескольких часах езды к юго-востоку от Чэнду, столицы юго-западной провинции Сычуань погибли 19 человек, ранены 12. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Причины взрыва пока неизвестны. Завод занимается изготовлением пищевых консервантов и кислоты для лекарственных средств и красителей.
В результате инцидента пострадали такой окружающие здания, в них выбиты стекла.
Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, началось расследование.
Как сообщал УНН, вчера, 12 июля, в 16:49 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве, который прогремел в городе Днепр на улице Курсантская, Самарского района. В результате инцидента погибли два человека.