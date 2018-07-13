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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46471 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104644 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126394 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133794 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169994 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153665 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141342 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130475 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 06:35 • 118341 просмотра

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В Китае на химическом заводе произошел взрыв, погибли 19 человек

В Китае на химическом заводе произошел взрыв, погибли 19 человек

Киев  •  УНН

 • 9696 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Китае в результате взрыва на химическом заводе, который принадлежит Yibin Hengda Technology, в нескольких часах езды к юго-востоку от Чэнду, столицы юго-западной провинции Сычуань погибли 19 человек, ранены 12. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Причины взрыва пока неизвестны. Завод занимается изготовлением пищевых консервантов и кислоты для лекарственных средств и красителей.

В результате инцидента пострадали такой окружающие здания, в них выбиты стекла.

Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, началось расследование.

Как сообщал УНН, вчера, 12 июля, в 16:49 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве, который прогремел в городе Днепр на улице Курсантская, Самарского района. В результате инцидента погибли два человека.

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