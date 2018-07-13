В Китае на химическом заводе произошел взрыв, погибли 19 человек

Причины взрыва пока неизвестны. Завод занимается изготовлением пищевых консервантов и кислоты для лекарственных средств и красителей.



В результате инцидента пострадали такой окружающие здания, в них выбиты стекла.

Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, началось расследование.



Как сообщал УНН, вчера, 12 июля, в 16:49 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве, который прогремел в городе Днепр на улице Курсантская, Самарского района. В результате инцидента погибли два человека.