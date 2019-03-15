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У Китаї будують штучне сонце

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Китаї планують до кінця року завершити будівництво реактора HL-2M Tokamak, також відомого як "штучне Сонце". Про це повідомляє Globaltimes з посиланням на китайську національну ядерну корпорацію, передає УНН.

У Китаї будують штучне сонце

Під час Китайської народної консультативно-політичної конференції було оголошено, що інженери завершать будівництво реактора HL-2M у 2019 році.

Головне завдання Tokamak - досягти іонної температури у більш 100 млн градусів Цельсія для імітації природних процесів ядерного синтезу на Сонці. Прийнято вважати, що температура сонячного ядра складає 15 млн Цельсія, тому реактор буде в 7 разів гарячіше за Сонце. У той же час, інженери повинні вирішити проблему підтримки такого синтезу в обмеженому просторі на тривалий термін.

Розробка реактора HL-2M Tokamak планується в рамках проекту Міжнародного експериментального термоядерного реактора (ITER), в який входять Китай, Росія, США, Індія, Південна Корея, Казахстан, Японія і Європейський Союз.

Раніше УНН повідомляв, що Південній Кореї не вдалося викликати штучний дощ.

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