В Китае строят искуственное солнце
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Китае планируют до конца года завершить строительство реактора HL-2M Tokamak, также известного как "искусственное Солнце". Об этом сообщает Globaltimes со ссылкой на китайскую национальную ядерную корпорацию, передает УНН.
Во время Китайской народной консультативно-политической конференции было объявлено, что инженеры завершат строительство реактора HL-2M в 2019 году.
Главная задача Tokamak - достичь ионной температуры в более 100 млн градусов Цельсия для имитации природных процессов ядерного синтеза на Солнце. Принято считать, что температура солнечного ядра составляет 15 млн Цельсия, поэтому реактор будет в 7 раз горячее Солнца. В то же время, инженеры должны решить проблему поддержки такого синтеза в ограниченном пространстве на длительный срок.
Разработка реактора HL-2M Tokamak планируется в рамках проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER), в который входят Китай, Россия, США, Индия, Южная Корея, Казахстан, Япония и Европейский Союз.
Ранее УНН сообщал, что Южной Корее не удалось вызвать искусственный дождь.