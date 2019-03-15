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В Китае строят искуственное солнце

Киев • УНН

 • 24225 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Китае планируют до конца года завершить строительство реактора HL-2M Tokamak, также известного как "искусственное Солнце". Об этом сообщает Globaltimes со ссылкой на китайскую национальную ядерную корпорацию, передает УНН.

В Китае строят искуственное солнце

Во время Китайской народной консультативно-политической конференции было объявлено, что инженеры завершат строительство реактора HL-2M в 2019 году.

Главная задача Tokamak - достичь ионной температуры в более 100 млн градусов Цельсия для имитации природных процессов ядерного синтеза на Солнце. Принято считать, что температура солнечного ядра составляет 15 млн Цельсия, поэтому реактор будет в 7 раз горячее Солнца. В то же время, инженеры должны решить проблему поддержки такого синтеза в ограниченном пространстве на длительный срок.

Разработка реактора HL-2M Tokamak планируется в рамках проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER), в который входят Китай, Россия, США, Индия, Южная Корея, Казахстан, Япония и Европейский Союз.

Ранее УНН сообщал, что Южной Корее не удалось вызвать искусственный дождь.

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