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Південній Кореї не вдалося викликати штучний дощ

Південній Кореї не вдалося викликати штучний дощ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Спроба Південної Кореї викликати штучний дощ для боротьби з забрудненням повітря, у чому багато хто звинувачує сусідній Китай, зазнала невдачі. Про це в понеділок заявили в уряді країни, повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Багато південнокорейців звинуватили Китай у різкому зростанні рівня забруднення у цьому місяці. У п'ятницю Корейське метеорологічне управління (KMA) направило літак для розпилення йодистого срібла у надії викликати дощ.

Передбачалося, що дощ поглине забруднюючі речовини, відомі у Південній Кореї як "дрібний пил".

Проте, початковий аналіз експерименту розчарував, йдеться у попередньому звіті KMA, опублікованому в понеділок.

Агентство заявило, що хоча протягом кількох хвилин і був слабкий туманний дощ, "значних опадів не спостерігалося".

Нагадаємо, рівень забруднення повітря у Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ.

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