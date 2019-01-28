Південній Кореї не вдалося викликати штучний дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Спроба Південної Кореї викликати штучний дощ для боротьби з забрудненням повітря, у чому багато хто звинувачує сусідній Китай, зазнала невдачі. Про це в понеділок заявили в уряді країни, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Багато південнокорейців звинуватили Китай у різкому зростанні рівня забруднення у цьому місяці. У п'ятницю Корейське метеорологічне управління (KMA) направило літак для розпилення йодистого срібла у надії викликати дощ.
Передбачалося, що дощ поглине забруднюючі речовини, відомі у Південній Кореї як "дрібний пил".
Проте, початковий аналіз експерименту розчарував, йдеться у попередньому звіті KMA, опублікованому в понеділок.
Агентство заявило, що хоча протягом кількох хвилин і був слабкий туманний дощ, "значних опадів не спостерігалося".
Нагадаємо, рівень забруднення повітря у Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ.