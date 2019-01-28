Південній Кореї не вдалося викликати штучний дощ

КИЇВ. 28 січня. УНН. Спроба Південної Кореї викликати штучний дощ для боротьби з забрудненням повітря, у чому багато хто звинувачує сусідній Китай, зазнала невдачі. Про це в понеділок заявили в уряді країни, повідомляє УНН з посиланням на AFP.