У Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дівчинка
Київ • УНН
У центральній районній лікарні Світловодська померла однорічна дівчинка, обставини смерті з'ясовують правоохоронці. Голова ОВА доручив розпочати службове розслідування та взяв ситуацію під особистий контроль.
У місті Світловодськ Кіровоградській області померла в центральній районній лікарні померла однорічна дівчинка. Обставини встановлюють правоохоронці. Про це повідомив новинний інтернет Кропивницького та області "Златопіль", пише УНН.
Інформацію підтвердили в поліції.
"3 березня 2025 року до поліції звернулася мешканка міста Світловодськ про те, що в лікарні померла її однорічна донька. Для повного та об’єктивного з’ясування обставин смерті дитини інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 ККУ", - повідомила речниця поліції області Віталіна Бевзенко.
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Обставини події з’ясовують слідчі.
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович дав завдання директору департаменту охорони здоров’я обладміністрації розпочати службове розслідування та взяв ситуацію під особистий контроль.
У лікарні виданню коментар взяти не вдалося.
В Телеграм-каналі "Око Кропивницький" мати дитини звернулася до всіх небайдужих з проханням надати ситуації розголосу.
Нагадаємо
8 лютого у Кіровоградській області через пожежу в приватному будинку загинула 14-річна дівчинка. Пожежа сталась у селі Неопалимівка Кропивницького району. Двоє дорослих отримали травми та були госпіталізовані, частина будинку та майна знищена вогнем.