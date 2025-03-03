В Кировоградской области в больнице умерла однолетняя девочка
Киев • УНН
В Центральной районной больнице Светловодска умерла годовалая девочка, обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы. Глава ОВА поручил начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.
В городе Светловодск Кировоградской области в центральной районной больнице умерла годовалая девочка. Обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. Об этом сообщил новостной интернет Кропивницкого и области "Златополь", пишет УНН.
Информацию подтвердили в полиции.
"3 марта 2025 года в полицию обратилась жительница города Светловодск с сообщением о том, что в больнице умерла ее однолетняя дочь. Для полного и объективного выяснения обстоятельств смерти ребенка информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 УКУ", - сообщила пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко.
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Обстоятельства события выясняют следователи.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович дал задание директору департамента охраны здоровья обладминистрации начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.
В больнице изданию комментарий получить не удалось.
В Телеграм-канале "Око Кропивницкий" мать ребенка обратилась ко всем неравнодушным с просьбой придать ситуации огласку.
Напоминаем
8 февраля в Кировоградской области из-за пожара в частном доме погибла 14-летняя девочка. Пожар произошел в селе Неопалимовка Кропивницкого района. Два взрослых получили травмы и были госпитализированы, часть дома и имущества уничтожена огнем.