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В Кировоградской области в больнице умерла однолетняя девочка

Киев • УНН

 • 18330 просмотра

В Центральной районной больнице Светловодска умерла годовалая девочка, обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы. Глава ОВА поручил начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

В Кировоградской области в больнице умерла однолетняя девочка

В городе Светловодск Кировоградской области в центральной районной больнице умерла годовалая девочка. Обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. Об этом сообщил новостной интернет Кропивницкого и области "Златополь", пишет УНН.

Информацию подтвердили в полиции.

"3 марта 2025 года в полицию обратилась жительница города Светловодск с сообщением о том, что в больнице умерла ее однолетняя дочь. Для полного и объективного выяснения обстоятельств смерти ребенка информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 УКУ", - сообщила пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко.

В Одесской области трое детей отравились неизвестным веществом и умерли23.12.24, 19:08 • 22790 просмотров

Обстоятельства события выясняют следователи.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович дал задание директору департамента охраны здоровья обладминистрации начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

В больнице изданию комментарий получить не удалось.

В Телеграм-канале "Око Кропивницкий" мать ребенка обратилась ко всем неравнодушным с просьбой придать ситуации огласку.

Напоминаем

8 февраля в Кировоградской области из-за пожара в частном доме погибла 14-летняя девочка. Пожар произошел в селе Неопалимовка Кропивницкого района. Два взрослых получили травмы и были госпитализированы, часть дома и имущества уничтожена огнем.

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